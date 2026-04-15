Dynamo-Youngster Menzel ist zurück: Klassenerhalt "größer als alles andere"

Dresden - Tony Menzel ist zurück! Zum letzten Mal stand er am 1. November beim 0:2 im Berliner Olympiastadion in der Startelf. In Nürnberg durfte er wieder ran. Der 21-Jährige lieferte, spielte stark. So leitete der Youngster zusammen mit Vincent Vermeij (31) das Führungstor der Dynamos ein. Nach dem 2:0-Sieg stellte er sich den Medien.

Vollgas-Tony! Bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 1. November wusste Tony Menzel (21, vorn) in Nürnberg zu überzeugen - bis die Krämpfe kamen. © IMAGO/Sportfoto Rudel

TAG24: Tony, Glückwunsch zum Sieg! Sie standen endlich wieder in der Startelf. Wie schnell sind Sie ins Spiel gekommen?

Menzel: "Eigentlich ziemlich schnell. Ich habe nicht lange gebraucht, um reinzukommen. Ich kenne das ja noch aus der letzten Saison. Die Vorfreude, wieder von Anfang an spielen zu dürfen, war einfach riesig."

TAG24: Wie wichtig ist es für den Kopf, mal wieder von Beginn an zu spielen?

Menzel: "Klar, das tut gut. Aber am Ende muss jeder sein eigenes Befinden hinten anstellen. Es geht hier um den Klassenerhalt - und das ist größer als alles andere. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren und zusammenhalten."

TAG24: Sie zeigten in der 2. Halbzeit immer wieder an, Sie müssen raus. Müssen wir uns Sorgen machen?

Menzel: "Nee, nee, alles gut. Das waren Krämpfe. Ich denke, das lag einfach daran, dass ich lange nicht mehr 90 Minuten in so einer Intensität gespielt habe. Es war schon ein sehr intensives Spiel."