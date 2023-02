Trotz des Dreiers! Dynamos Plan mit Meier geht gehörig schief

Dresden - Auf einer Position hatte Markus Anfang (48) gegen den SC Verl seine Erfolgs-Elf verändert. Der Gedanke hinter dem Wechsel machte durchaus Sinn, ging aber am Ende nicht auf. Gegen Köln muss der SGD-Coach erneut tauschen.

Jonathan Meier (23, Mitte-links) im Kopfballduell mit Verls Yari Otto (23, Mitte-rechts). Das konnte er für sich entscheiden. Oftmals war er aber zu spät. Seine fünfte Gelbe sah der Dresdner zudem. Er fehlt am Samstag gegen Köln. © imago/osnapix

Jonathan Meier (23) ersetzte Max Kulke (22) auf der Position des Linksverteidigers. Die Idee dahinter war recht einfach. Denn mit Dynamo-Leihgabe Oliver Batista Meier (21) erwartete Anfang auf der rechten Außenbahn einen flinken Spieler.

Dresdens Coach wollte dem Tempo entgegenstellen: "Es ging darum, dass wir sehr hoch verteidigen wollten und somit überlegt hatten, was man machen kann. Denn vielleicht braucht es in der ein oder anderen Situation einen schnellen Spieler", so der 48-Jährige.

"'Joni' ist ein Stück schneller als Max. Der hatte es bis dato sehr gut gemacht. So hatten wir uns aber für die Änderung entschieden, damit wir die ein oder andere Situation mit seinem Tempo ablaufen können."

Der Plan ging zu großen Teilen auf, und auch Anfang befand: "Er hat das ordentlich gemacht." Dennoch kann man Meier bei den zwei Gegentoren nicht freisprechen - im Gegenteil.