Unfassbare Eskalation: Schwere Krawalle zwischen Dynamo- und Hertha-Fans

Widerliche Szenen zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC: Fans stürmen Feld und bewerfen sich mit Pyrotechnik.

Von Ralf Marx Dresden - Was bitte hat das mit Fußball zu tun? Ganz Deutschland schaut zu, und die "Fans" von Dynamo Dresden und Hertha BSC haben nichts Besseres zu tun, als die große Fußball-Bühne für ihren Dreck zu missbrauchen! Das Zweitliga-Spiel war keine 20 Minuten alt, da starteten die Krawalle.

Die Polizei sicherte den K-Block ab. © Lutz Hentschel In der 19. Minute überwanden Hertha-Fans die Mauer im Gästeblock, versuchten, in einen angrenzenden Dresdner Block vorzudringen, dort kam es zu Prügeleien. Daraufhin starteten rund 60 Krawallmacher von SGD-Seite in Richtung Gästeblock, wo einige Berlin-"Fans" bereits unten auf sie warteten und sich ihnen entgegenstellen wollten. Getrennt nur noch von ein paar Ordnern schossen die Hertha-Chaoten Pyrotechnik in den Dresdner Block und auf die heranstürmenden Dynamo-Fans - ohne Rücksicht auf Verluste. Erst als die Polizei das Rudolf-Harbig-Stadion stürmte, kannten die Krawallmacher plötzlich kein Halten mehr, stürmten zurück Richtung K-Block und Gästeblock und verschanzten sich im Schutz der Menge. Dynamo Dresden Skandalspiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC: Das sagt die Polizei nach der Partie Seitdem sicherten rund 100 Polizisten die Situation und wachten auf dem Feld. Dynamos gesperrter Kapitän Stefan Kutschke versuchte vor dem Block, die Menge zu beruhigen.

Schon zu Beginn der Partie gab es Unterbrechungen

Pyrotechnik flog am Samstagabend kreuz und quer durch die Blöcke. © Lutz Hentschel "Wir stehen alle ein Stück weit unter Schock, wir wollen Fußball spielen", gesteht Dynamos Sportboss Sören Gonther bei Sky. Der Grund für die Eskalation muss in den kommenden Tagen geklärt werden. Schiedsrichter Sven Jablonski und die Polizei verständigten sich nach rund 20 Minuten auf eine Fortführung des Spiels. Dynamo Dresden Dynamo-Boss Zimmermann stellt sich nach Krawallen: "Immenser Schaden für uns als Verein" Schon mit Anpfiff zündeten beide Fanlager jede Menge Pyrotechnik. Dresdens Anhänger vor allem außerhalb des Stadions, die der Hertha im Block und in einer Menge, dass man sich fragte, ob man nicht bei den Pyro-Spielen gelandet war. Schon da war die Partie für fünf Minuten unterbrochen. Was das mit Fußball zu tun hat? Nichts! Und das an einem Abend, an dem zuvor noch still an die gerade erst verstorbene Vereinslegende Hans-Jürgen Kreische gedacht wurde. Eine Schande! Erstmeldung am 4. April um 21.23 Uhr, aktualisiert am 5. April um 3.28 Uhr.

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