Wechsel zur direkten Dynamo-Konkurrenz: Kraulich-Abgang offenbar perfekt!

Dresden - Abschied nach nur einer Saison! Nach Kevin Ehlers (23) verlässt auch ein zweiter Innenverteidiger Dynamo Dresden , bleibt aber im Vergleich zum Eigengewächs in der 3. Liga .

Der Deal sei demnach bereits in "trockenen Tüchern", nur verkündet wurde er noch nicht. Bereits vor wenigen Tagen berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, dass Kraulich einer der zwei Kandidaten auf die Nachfolge des nach Paderborn wechselnden Felix Götze (26) sein soll.

Ehlers steigt in die 2. Bundesliga auf, geht nach Braunschweig, Tobias Kraulich (25) stattdessen zu Dynamos Kontrahenten Rot-Weiss Essen - schreibt zumindest die Bild .

Tobias Kraulich (M.) und Jakob Lewald (25, r.) bildeten in der abgelaufenen Saison 14-mal die Abwehrzentrale bei Dynamo Dresden - machen sie im Sommer jetzt beide den Abflug? © Lutz Hentschel

Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass beide Dresdner Innenverteidiger, die in der vergangenen Saison in 13 Ligapartien und einem Pokalspiel gemeinsam in der Abwehrzentrale agierten, zu RWE wechseln.

Zumal Kraulich überhaupt nur in 14 von 43 möglichen Pflichtspielen auf dem Feld stand. Zu oft wurde er von Verletzungen ausgebremst. Seit Anfang Februar fehlte der 25-Jährige aufgrund von schwerwiegenden Muskelproblemen im Oberschenkel.

Lewald soll dagegen unbedingt gehalten werden. Er stand schließlich in 37 Drittliga-Spielen in der Startelf. Das Problem: Jede Menge Zweitligisten buhlen um den 25-jährigen Hünen.

"Wenn wir was zu verkünden haben, verkünden wir es", erklärte Lewald auf Nachfrage. Mit Lars Bünning (26) und Neuzugang Dennis Duah (20) vom Hamburger SV stehen aktuell nur zwei Innenverteidiger für die neue Saison fest.