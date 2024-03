Plauen-Coach spielte einst für Dynamo: Seine Töchter sind glühende SGD-Fans!

Einst spielte Karsten Oswald für Dynamo Dresden, nun trifft er als Coach des VFC Plauen auf seinen Ex-Verein. Seine beiden Töchter sind allerdings SGD-Fans.

Von Thomas Nahrendorf

Plauen/Dresden - Als die Viertelfinal-Paarung zwischen Plauen und Dynamo Dresden im Landespokal ausgelost wurde, herrschte im Hause Oswald in Frohburg helle Aufregung. Papa Karsten ist Trainer des Oberligisten VFC, spielte für die SGD einst in der 2. Liga. Seine beiden Töchter, 17 und 21, sind eingefleischte Dynamo-Fans. Zu wem halten denn die Mädels am Sonntag?

9. September 2005: Karsten Oswald (heute 48, v.) und Volker Oppitz (heute 46) jubeln über den 2:1-Sieg der Dynamos beim TSV 1860 München. (Archivfoto) © IMAGO/Lackovic Oswald grinst: "Also, sie sagen, sie halten zum Papa!" Da ist die Familienbande größer. "Das wär's auch noch", schiebt der 48-Jährige bestens gelaunt hinterher. "Sie würden sich aber sicherlich auch nicht so sonderlich ärgern, wenn Dynamo weiterkommt", lacht er laut. Für ihn selbst ist das natürlich ein besonderes Spiel. "Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde", so der 48-Jährige. Zwischen 2004 und 2006 spielte er 45-mal für die SGD in der 2. Bundesliga, schoss vier Tore. "Kampfschwein" wurde er liebevoll von den Fans genannt. Bei ihm gab es nur Vollgas. Dynamo Dresden Becker-Aus bei Dynamo schon 16 Tage her: Wann kommt der Neue? Und irgendwie hat er diesen schwarz-gelben Virus, seine jüngere Tochter ist sogar in Dresden geboren, vererbt. "Obwohl wir in der Nähe von Leipzig wohnen, sind die beiden Hardcore-Dynamos. Sie sind bei fast jedem Heimspiel dabei, fahren auch auswärts sehr oft mit, waren zum Beispiel in Saarbrücken. Da muss man schon schön einen am Pfirsich haben", sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber dem Herrn Papa gefällt das natürlich auch.

Seit Sommer ist Karsten Oswald (48, l.) Trainer des Oberligisten VFC Plauen. © VFC Plauen

Schuss- und kampfstark: Karsten Oswald (heute 48, r.) zieht vor Andree Wiedener (heute 54) von Eintracht Frankfurt ab. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Der VFC Plauen und Karsten Oswald peilen den Aufstieg an