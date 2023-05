Wahnsinns-Choreo von Dynamo-Fans in Zwickau: Spiel startet verspätet!

Zwickau - Was für einen Wahnsinn haben sich die Dynamo -Fans da wieder ausgedacht?

Ein riesiges Dynamo-Banner enthüllten die Fans vom Dach aus. Unten am Block steht auf einem ebenfalls großen Transparent "Du bist größer als das Leben!". © Michael Thiele

15 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn kletterten knapp 20 Fans mit einer Leiter auf das Dach der Gästetribüne. Pünktlich um 14 Uhr rollten sie ein großes Banner mit dem Schriftzug "Dynamo" vom Dach.

Grandios anzuschauen, sicher auch teuer in der Anfertigung - und am Ende auch für den Verein. Denn so wie man den DFB kennt, wird er darauf reagieren.

Am Zaun prangte noch der Schriftzug "Du bist größer als das Leben".

Zwickaus Stadionsprecher wies bei Beginn der Aktion mehrfach daraufhin, das Dach zu verlassen. Erst als alle wieder runtergeklettert waren, wurde das Spiel angepfiffen, vorher nicht.

Die Fans beider Reihen - das Spiel ist mit mehr als 10.000 Fans ausverkauft - quittierten die Ansagen mit lauten Pfiffen und den Rufen "Scheiß DFB".

Diese außergewöhnliche Choreografie wirft natürlich Fragen auf. Vor allem: Wie kommt eine große Leiter einfach so ins Stadion? Ganz normal durch den Eingang wird sie nicht gehen. Ebenso das Banner. Das wird alles eine große Vorbereitungszeit gebraucht haben, die auch nicht erst Stunden vor dem Spielbeginn begonnen haben dürfte.

Die verantwortlichen Dynamo-Fans dürften gewusst haben, dass die Zäune am Stadiongelände nicht sonderlich hoch sind. Mit ihrer Aktion gingen sie auch persönlich ein großes Risiko ein: Schon am Boden wehten starke Winde. Auf dem Dach pfiff es sicher ganz schön ordentlich!

Das Spiel übrigens begann mit zwölf Minuten Verspätung.