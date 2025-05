Dynamo Dresden: Warum für Sapina Bielefeld "sehr besonders" ist

Dresden - Für Vinko Sapina (29) könnte sich am Samstag ein Kreis schließen. Mit der Stadt Bielefeld verbindet Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler ganz viel privates Glück, jetzt könnte er dort auch sportlich für große Emotionen sorgen.

Grüße in Richtung Tribüne hat der Sohn von Vinko Sapina (29, M.) verschlafen. © dpa/Frank Hammerschmidt

"In Bielefeld ist ganz viel zusammengekommen, was meine Frau und mich betrifft. Wir haben uns da kennengelernt, sind dort zusammengekommen. Jetzt haben wir die Chance, dass ich das erste Mal aufsteige, in Bielefeld. Das ist schon sehr besonderes gerade alles", gibt der 29-Jährige zu.

Mit dem Sieg gegen den SV Sandhausen wurde der Grundstein für den ersten der drei Matchbälle gelegt. Sein kleiner Sohn konnte ihm erstmals dabei zuschauen.

"Sehr besonderer Moment. Er war schon mal da, da war ich aber gesperrt. Jetzt hätte er Papa das erste Mal spielen sehen können, hat er aber nicht. Weil er wohl das ganze Spiel durchgeschlafen hat", gibt Sapina mit einem stolzen Grinsen zu.

"Trotzdem ein sehr schönes Gefühl, ein besonderer und einmaliger Moment, den ich wahrscheinlich nicht vergessen werde."