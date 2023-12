Warum Hauptmanns Verlängerung bei Dynamo so wichtig ist

Dresden - Nebenmann Luca Herrmann (24) droht in Duisburg auszufallen, Niklas Hauptmann ist fit - so fit wie schon lange nicht mehr. Dynamo Dresdens Mittelfeldmann geht unbeschwert ins letzte Spiel der Hinrunde. Auch, weil seine Vertragssituation das zulässt.

Hauptmann dagegen hofft, dass "trotzdem alle noch an Weihnachten beschenkt werden". Seine Verlängerung jedenfalls war Überzeugungssache. "Es war von Anfang an von beiden Seiten klar, dass wir das machen wollen", so der 27-Jährige.

"Ich finde es wahnsinnig wichtig für den Verein Identifikationsfiguren hier zu haben. Ich freue mich riesig, dass er so eine Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, dass sich viele im Umfeld so etwas gewünscht haben, dass wir so einen Spieler bei uns behalten können."

Niklas Hauptmann (27, r.) ist Dynamo Dresdens Mittelfeldmotor und das will er auch noch in den nächsten vier Jahren sein - egal in welcher Liga. © Lutz Hentschel

Ein Zeichen auch an seine Mitspieler? Nicht wenige Verträge laufen zum Saisonende aus!



"Man macht sich schon Gedanken. Für mich hat sich das richtig angefühlt. Klar hoffe ich, dass der ein oder andere nachziehen wird", so Hauptmann.

"Aber jeder Junge hat eine andere Situation, steht an einem anderen Punkt seiner Karriere. Man spricht darüber, aber man drängt keinen zu etwas. Jeder weiß, was er hier an der Mannschaft, dem drumherum und den Fans hat."

Er weiß es definitiv. Und auch sein Trainer weiß, was er an seinem Mittelfeld-Ass hat: "Er ist reingekommen und meinte: 'Ich bleibe noch ein paar Jahre, ich will aber nicht in der Liga bleiben'. Da habe ich gesagt: 'Da kannst du selber für sorgen!' Macht er sicherlich auch", scherzt Anfang.

Das kann er bereits am morgigen Sonntag ab 13.30 Uhr wieder in Duisburg - und die Zeichen stehen gut. Die letzten sechs Spiele hat Dynamo gegen die Zebras gewonnen.

"Klingt super. Ich kann mich noch an das Spiel letztes Jahr in Duisburg erinnern. Das war keine Sternstunde des Fußballs, aber wir haben gewonnen", so Hauptmann. "Klar, die stehen unten drin, unser Anspruch ist aber drei Punkte zu holen. Die haben ein bisschen Aufwind, daher wissen wir, dass es nicht einfach wird."