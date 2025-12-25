Turbulente Dynamo-Weihnachten im Hause Faber: "Da spinnt nicht nur der Konny"

Dresden - Gleich drei ältere Schwestern und noch einen Bruder: An Weihnachten geht's im Hause Faber immer turbulent zu. Vor allem bei der Geschenke-Findung. "Ich muss mich da immer einfach nur anschließen", lacht Dynamo Dresdens Konrad Faber (28). Aber über allem steht auch für ihn das Zusammensein mit der Familie, ein paar ruhige Stunde im Kreise der Liebsten. Das hat man gerade als Fußball-Profi nicht so oft.

Das Dynamo-Trikot mit der Nummer 2 ist bei Fabers beliebt. Seine drei Schwestern und sein Bruder bekommen es zu Weihnachten von Konrad (28). © Lutz Hentschel

Trotzdem geht man ja ungern zu Mama und Papa ohne Geschenk. "Geschenke besorgen ist ein gutes Thema", grinst der 28-Jährige.

"Eine Schwester schreibt in unsere WhatsApp-Gruppe, ich habe diese oder diese Idee für Mama. Wer will mitmachen? Da schicke ich den Daumen natürlich mit rein", berichtet die Frohnatur über die feierlichen Beschaffungsmaßnahmen der Faber-Kinder.

Aber diese gehen auch nicht ohne Geschenke wieder nach Hause. Es gibt je eins für die Geschwister von einem anderen Geschwisterchen. "Das ist bei uns so ein System. Das muss ich dann auch selbst besorgen. Zu Weihnachten ist dann die ganze Family zusammen. Das ist immer spaßig, da spinnt nicht nur der Konny", lacht er sich schlapp.

Das Dynamo-Trikot mit seiner Rückennummer 2 gibt es für alle noch obendrauf. Auch als Dank für die Unterstützung übers Jahr gesehen.

"Ich bekomme jede Woche Bilder, wie die Schwestern und mein Bruder in irgendwelchen Konstellationen mit Mama, Papa und den Kindern vorm Fernehen hängen und mich anfeuern. Das gibt mir riesig Kraft. Ich freue mich darüber. Schade, dass man sich nicht sooft sieht. Aber jetzt ist Weihnachten, da sind wir alle zusammen."