Wiedersehen mit alten Bekannten! Dynamo-Profi Batista Meier trifft auf Ex-Klub

Am heutigen Mittwoch kehrt Dynamos Oliver Batista Meier nach Verl zurück, wo vor einem Jahr sein Stern so richtig hell leuchtete.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Vierter Trainer, dritter Anlauf und endlich der Durchbruch: Oliver Batista Meier (23) ist längst bei Dynamo angekommen, gehörte in den bisherigen Pflichtspielen zu den Auffälligsten in Schwarz-Gelb. Am heutigen Mittwoch kehrt er nach Verl zurück, wo vor einem Jahr sein Stern so richtig hell leuchtete.

Oliver Batista Meier im Heimspiel gegen Rostock. Längst ist der 23-Jährige in Dresden angekommen, gehört bisher zu den Auffälligsten in Schwarz-Gelb. © DPA/Robert Michael Neun Tore und acht Vorlagen gelangen ihm für den SCV in der Hinrunde der Vorsaison. Damit landete er über die gesamte Spielzeit gesehen auf Rang zehn bei den besten Scorern - wohlgemerkt in der Rückrunde spielte er für Zürich. Dresden beendete seine Leihe in Ostwestfalen im Winter, holte ihn zurück. Markus Anfang (50) wusste allerdings nichts mit ihm anzufangen - wie schon zuvor Alex Schmidt (55) und Guerino Capretti (42). So wurde er in die Schweiz weitergereicht. Erst seit Thomas Stamm (41) Trainer ist, blüht er auch hier auf. Dynamo Dresden Dynamo trifft das Tor nach Standards nicht: "Nur eine Frage der Zeit" "Er hat mir von Tag eins an ein gutes Gefühl gegeben, das war mir wichtig. Ich rede viel mit ihm, habe ein gutes Verhältnis. Ich bin einfach froh, dass er mein Trainer ist", sagte Batista Meier neulich über Thomas Stamm. "Ich bin froh, hier zu sein, freue mich auf die Zeit. Ich bin gerade glücklich." Was auch mit am Spielsystem liegt. "Das ist sehr gut. Der Trainer gibt mir sehr viel Freiheiten, das finde ich richtig gut, das brauche ich auch. Das macht extrem Spaß, es gibt paar Positionen in dem System, die ich spielen kann."

Oliver Batista Meier kehrt mit Dynamo zum SC Verl zurück

3. Dezember 2023: Vor gut zehn Monaten spielte Oliver Batista Meier (r.) noch mit Verl gegen Dresden, der SC gewann 1:0. © Imago/Dünhölter SportPresseFoto Am heutigen Mittwoch also die Rückkehr an den Ort, an dem er sich wohlgefühlt hat. Der Coach hofft, dass "OBM" nicht überdreht im Willen, es besonders gut gegen seine Ex-Kollegen zu machen. "Es ist wichtig, nicht zu viel zu wollen, eine gute Mischung zu haben. Die hat er in den letzten Wochen, es geht in die richtige Richtung. Er wird von Woche zu Woche fitter", so Stamm über seinen offensiven Mittelfeldspieler. Der 41-Jährige unterstreicht dabei auch, wie wichtig Batista Meier inzwischen für das Dynamo-Spiel geworden ist. Dynamo Dresden Dynamo-Profi Bünning: "Müssen uns auf das besinnen, was uns stark macht" Er sieht Räume, wo sie keiner vermutet, spielt Pässe, die der Gegner nicht erahnt - siehe die Vorbereitung zum 1:0 bei 1860 München durch Tony Menzel (19). "Er ist mit einer guten Ballsicherheit unterwegs, gibt uns gute Standardsituationen. Ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden", sagt Stamm.

Noch zufriedener wäre er natürlich, wenn "OBM" am heutigen Mittwoch abliefern würde, möglicherweise mit einem Tor. Es wäre sein erstes und wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt.