Wiedersehen ohne Happy End: Dynamo-Keeper Drljaca fehlten nur Zentimeter

Stefan Drljacas (23) Leistung konnte sich auch in Elversberg sehen lassen. Nur das i-Tüpfelchen fehlte. © IMAGO/Fabian Kleer

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Denn trotz der Führung war es der SGD nicht gelungen, den Spitzenreiter SV Elversberg in die Knie zu zwingen.

Bis zum Elfmetertor durch Eros Dacaj hatte Drljaca seinen Kasten sauber gehalten.

"Aus dem Spiel haben wir kein Tor bekommen, was sehr gut ist. Leider fehlen zwei Punkte, die wir gern mitgenommen hätten", bilanzierte der Keeper.



Seit der Winterpause agiert der 23-Jährige in bestechender Form. Auch bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sah es lange so aus, als gebe es an "Drille" kein Vorbeikommen.

Doch auch wenn Dynamos Schlussmann derzeit seine ganze Klasse unter Beweis stellt, zu null hat er im Jahr 2023 noch nicht gespielt. In allen sieben Partien gab es mindestens ein Gegentor.

"Es ist unser Anspruch, zu null zu spielen, was uns leider im Moment nicht gelingt. Dieses Mal war es ein Elfmeter", so Drljaca.