WM-Held Markus Baur riet Sohn Mika zu Dynamo-Wechsel: "Er wusste, was Dresden für ein Verein ist"

Dresden - Ganz der Vater? Von wegen! Nicht nur die knapp 18 Zentimeter Körpergröße unterscheiden Mika Baur (20) von seinem Vater Markus (54). Dynamo Dresdens 1,72 Meter großer Außenbahnspieler setzt auch ganz andere Prioritäten. Während 6,53 Millionen Deutsche am Dienstag die Niederlage der DHB-Auswahl gegen Dänemark bei der Handball-WM verfolgten, lief bei Baur die Champions League.

Technisch stark, flink und wendig: Mika Baur (20) konnte beim ersten Auftritt beeindrucken. © Lutz Hentschel

"Handball habe ich noch gar nicht so verfolgt. Nur die Ergebnisse ein wenig. Ich weiß aber, dass WM ist", gibt der Sohn des Handball-Weltmeisters von 2007 zu.

Das Interesse für den Fußball überwiegt dann doch - vielleicht auch ein wenig aufgrund der Körpergröße, weswegen es auch mit dem Sport des berühmten Papas nichts wurde.

"Ich bin nicht ganz so riesig, habe es aber mal gespielt. Handball, Tennis, Fußball – ich habe alles mal ausprobiert. Beim Fußball bin ich hängen geblieben, beim Handball habe ich außen und in der Mitte gespielt", so Baur.

"Da war das mit der Größe aber noch nicht so wichtig. Bis die Anderen dann in die Höhe geschossen sind", gibt die Leihgabe des SC Paderborn zu.

Immerhin hat der berühmte Vater ihn aber zu dem Schritt nach Dresden geraten. "Er wusste, was Dresden für ein Verein ist und was es bedeutet, hier zu spielen."