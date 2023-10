Zehnter Heimsieg in Folge? Dynamo will gegen Münster den Rekord ausbauen

Dresden - So eine Serie hatte Dynamo Dresden noch nie: Saisonübergreifend gab es neun Heimsiege in Folge, vier in der vorigen, fünf in der jetzigen Spielzeit. Die letzte Pleite gab es am 29. März dieses Jahres beim 1:2 gegen Bayreuth. Am morgigen Samstag gegen Münster will die SGD diesen Rekord ausbauen.