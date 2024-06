Zu den Ulmer Spatzen: Auch dieser Dynamo-Spieler wechselt in die 2. Bundesliga

Jonathan Meier (24) zieht es in den Süd-Westen. © Lutz Hentschel

Es ist schon erstaunlich: Zusammen haben die Dynamos den Aufstieg leichtfertig verschenkt, aber einzeln geht nun einer nach dem anderen in die 2. Liga hoch.

Angefangen von Trainer Markus Anfang (Kaiserslautern) über die Spieler Paul Will (Darmstadt), Luca Herrmann (Paderborn), Kevin Ehlers (Braunschweig) und nun auch Meier. Zudem wird Claudio Kammerknecht noch immer von SV Elversberg umworben.

"Jonathan konnte in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung sammeln und bringt nochmals Dynamik in unser Spiel. Auch persönlich hat er uns überzeugt und passt sehr gut in unsere Mannschaft", sagt Ulms Geschäftsführer Markus Thiele.