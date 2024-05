5:0 zur Halbzeit: Dilettantische Lilien gehen gegen Hoffenheim blamabel unter!

Darmstadt - Vorerst ein letztes Mal 1.-Liga-Fußball am Böllenfalltor, hieß es an diesem Sonntagnachmittag für den SV Darmstadt 98 , weshalb sich die Lilien angemessen von ihren Heimfans verabschieden wollten, doch daraus wird - Stand jetzt - wohl nichts.

Ihlas Bebou (l.) und Maximilian Beier brachten die TSG 1899 Hoffenheim mit ihren beiden Treffer gegen Darmstadt 98 früh mit 2:0 in Führung. © Uwe Anspach/dpa

Gleich zu Beginn überrannten die Gäste der TSG Hoffenheim den SVD förmlich und gingen durch einen Doppelschlag von Ihlas Bebou (2. Minute) und Maximilian Beier (6.) früh mit 2:0 in Führung.



Auch in der Folge fanden die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in die Partie und kassierten dementsprechend in der 22. Minute sogar das 0:3. Pavel Kaderabek setzte die Kugel aus spitzem Winkel sehenswert in selbigen des Darmstädter Kastens.

Aber damit noch lange nicht genug: Nur vier Zeigerumdrehungen später nickte Ozan Kabak einen Eckball von Andrej Kramaric entspannt zum 4:0 aus Sicht der Gäste ein (26.).

Kurz vor dem erlösenden Halbzeitpfiff erhöhte die entfesselnd aufspielende Matarazzo-Elf dann abermals. Dieses Mal legte Bebou für Beier auf, der seinen Doppelpack zum aktuellen Stand von 5:0 schnürte (44.). Statt besagtem Halbzeitpfiff hallten enttäuschte Pfiffe der Lilien-Anhänger durchs Merck-Stadion am Böllenfalltor - eine desolate Vorstellung!