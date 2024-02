Aufregung um zurückgenommenes Last-Second-Goal: Lilien-Coach Lieberknecht stürmt auf Platz

Bremen - Es hätte so schön sein können! Der SV Darmstadt 98 bekommt den Last-Second-Siegtreffer zum 2:1 über Werder Bremen durch den VAR nachträglich aberkannt. Die Diskussionen liefen anschließend auf Hochtouren.

Darmstadts Tim Skarke (27, l.) diskutierte nach seinem aberkannten 2:1-Siegtor noch mit dem Schiedsrichtergespann. © Carmen Jaspersen/dpa

Gleich zweimal kassierte der VAR im Nachgang ein Tor von Darmstadts Angreifer Tim Skarke ein (79. Spielminute und 90.+9).

Zweimal lag der Keller in Köln bei seinen Entscheidungen allerdings trotz großer Aufregung laut Regelwerk auch komplett richtig. Es blieb also beim 1:1-Unentschieden im Weser-Stadion.

War es beim ersten Treffer noch eine indiskutable Abseitsstellung, so ging es vor allem aufgrund des zweiten nicht gegebenen Tores im Anschluss heiß her. Es wäre das entscheidende seiner Art zum 2:1 für die Lilien in der letzten Sekunde der Nachspielzeit gewesen, das aufgrund eines Handspiels zurückgenommen wurde.

Eigentlich war Skarkes Arm bei der Aktion eng angelegt an seinem Bauch gewesen. Zudem schoss Bremens Keeper Michael Zetterer den Ball Skarke an den Unterarm. Hand war es letztlich trotzdem, weil die Regel besagt, dass in jedem Fall auf Handspiel entschieden wird, wenn unmittelbar daraus ein Torerfolg entsteht.