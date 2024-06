Darmstadt 98 bastelt am neuen Kader: "Abwehrturm" Aleksandar Vukotic kommt aus Wiesbaden

Darmstadt - Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 bastelt weiter am Kader für die anstehende Saison in der 2. Bundesliga . Am heutigen Freitag vermeldeten die Südhessen die Verpflichtung den 2,01 Meter großen Abwehrrecken Aleksandar Vukotic (28) vom SV Wehen Wiesbaden.

Der 2,01 Meter große "Abwehrturm" Aleksandar Vukotic (28) soll dabei mitwirken, die Löcher in der zuletzt nicht sehr sicheren Lilien-Abwehr zu stopfen. © Jürgen Kessler/dpa

Der Serbe zog eine Ausstiegsklausel und muss mit den Landeshauptstädtern nicht den Gang in die 3. Liga antreten.

Erst im vergangenen Sommer war der Innenverteidiger vom SK Beveren aus der zweiten belgischen Liga nach Wiesbaden gewechselt. Beim SVWW konnte sich Vukotic sofort in die Stammelf spielen und zählte zu den Leistungsträgern in der abgelaufenen Saison. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 28-Jährige 31 Partien, in denen er zwei Tore erzielen konnte.

Bei den Lilien soll er nun dabei helfen, die mit 86 Gegentoren in der vergangenen Saison doch sehr löchrige Abwehr wieder dichter zu machen.

"Wir sind total happy, dass sich Aleksandar trotz großen Interesses aus der 2. Bundesliga für uns entschieden hat", sagte Sportchef Paul Fernie (37)."Wir freuen uns auf seine Durchsetzungsfähigkeit in Zweikämpfen und Präsenz in der Luft, schließlich hat kein Zweitliga-Spieler in der vergangenen Saison mehr defensive Kopfbälle gewonnen."