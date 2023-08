"Da waren wir mutig": Lilien bei Niederlage gegen Liverpool zeitweise auf Augenhöhe

Preston/Darmstadt - Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat sich in einem Fußball-Testspiel gegen den früheren Champions-League-Sieger FC Liverpool trotz einer 1:3 (1:2)-Niederlage gut aus der Affäre gezogen.

Die zwei frühen Gegentore gefielen Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50) natürlich nicht sonderlich gut. Sonst zeigte er sich von der Partie gegen Liverpool aber recht angetan. © Thomas Frey/dpa

Die Hessen kassierten am Montagabend im englischen Preston schnell zwei Tore durch Mohamed Salah (31) in der 5. und Diogo Jota (26) in der 8. Minute. Davon ließ sich die Mannschaft von Torsten Lieberknecht (50) aber nicht einschüchtern.

Vielmehr gab der Anschlusstreffer von Mathias Honsak (26) in der 10. Minute den Darmstädtern viel Auftrieb. Die Gäste spielten danach zeitweise auf Augenhöhe gegen die von Jürgen Klopp (56) trainierten Liverpooler.

Erst nach knapp einer Stunde (59.) konnte der Kolumbianer Luis Diaz (26) auf 3:1 erhöhen.

"Wir haben zwei Gegentore nach Standards bekommen, das finde ich schwer zu akzeptieren", fand Lieberknecht nach dem Spiel auch kritische Worte.

Insgesamt zeigte sich der 50-Jährige mit der gezeigten Leistung seines Teams zufrieden. "Aber wir haben nach dem 0:2 dann ins Spiel gefunden, hatten gute Abläufe und gute Passpassagen. Da waren wir mutig", sagte er der Webseite des Vereins.

"Wir können viele positive Sachen aus dem Spiel herausziehen und einige sportliche Erkenntnisse. Für meine Jungs war das heute sicher ein Erlebnis."