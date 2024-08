Darmstadt 98 im Umbruch: Darum kommt Fortuna Düsseldorf zum Saisonstart trotzdem gerade recht

Für Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (51) ist Fortuna Düsseldorf genau der richtige Gegner zum Saisonstart. © Arne Dedert/dpa

Dabei kommen die Rheinländer Coach Torsten Lieberknecht (51) zum Zweitliga-Auftakt gerade recht.

"Ich bin froh über Düsseldorf am ersten Spieltag, weil es direkt eine Herausforderung ist. Wir wollen gerade hier am Bölle wieder eine Mannschaft sein, die wieder mehr Heimstärke zeigt. Darauf bereiten wir uns vor", sagte der 51-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Fortunen.



Gegen den offensivstarken Tabellendritten der abgelaufenen Saison, der in der Relegation zur Bundesliga nur knapp im Elfmeterschießen am VfL Bochum gescheitert war, erwartet Lieberknecht ein hartes Match.

"Düsseldorf ist bekanntermaßen immer ein Brett. Doch muss sich jede Mannschaft im Profibereich am ersten Spieltag erst einmal suchen und den Rhythmus finden", sagte der Lilien-Coach, der dem Gegner den Aufstieg sehr gegönnt hätte.

Für einen erneuten Anlauf will Darmstadt den Düsseldorfern aber keine Punkte überlassen, sondern diese selbst auf dem Weg direkt zurück ins Oberhaus einsammeln.