Darmstadt 98 verpasst nächste Aufstiegschance: Platzverweise schmerzen besonders!

Darmstadt/Hannover - Der SV Darmstadt 98 muss weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga warten. Die Hessen kassierten am Sonntag eine 1:2 (1:2)-Niederlage bei Hannover 96 und verpassten so drei Spieltage vor Schluss das vorzeitige Ticket für den direkten Gang in die Erstklassigkeit.