Trotz Chancenlos-Abstieg: Lilien-Kicker glaubt an erfolgreichen Neustart

Lilien-Innenverteidiger Christoph Zimmermann (31, l.) glaubt auch nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg fest an eine erfolgreiche Zukunft des SV Darmstadt 98. © Bernd Thissen/dpa

Abwehrspieler Christoph Zimmermann (31) glaubt trotz des krachenden Bundesliga-Abstiegs seiner Lilien an einen erfolgreichen Neustart in der zweiten Liga. "Wir haben einen stabilen und gefestigten Kern. Wir haben eine gute Achse zusammen", sagte der 31-Jährige am Samstag nach der 0:3-Niederlage beim VfL Wolfsburg.

"Wir wissen um die Situation, dass sehr viele Verträge auslaufen und sehr viele Leihspieler wieder zurückgehen. Aber wir haben das Glück, dass wir jetzt schon einen neuen Sportdirektor haben, der die Gewissheit hat, für welche Liga er planen kann", sagte der frühere Profi von Borussia Dortmund und Norwich City weiter.

"Diese Planungssicherheit kann von Vorteil sein. Jetzt müssen wir sehen, dass wir einen schlagkräftigen Kader zusammenbekommen und dass jeder, der über den Sommer hinaus hier ist, aus den richtigen Gründen hier bleibt. Dann können wir wieder eine sehr solide und sehr stabile Einheit formen, mit der wir einen guten Part in der zweiten Liga spielen."