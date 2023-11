Darmstadt gegen Mainz: Ein Ergebnis, das keinem weiterhilft

Darmstadt - Kein Sieger im Nachbarschaftsduell: Darmstadt 98 und der FSV Mainz 05 haben sich am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga torlos getrennt und stecken weiter im Tabellenkeller fest. 17 810 Zuschauer erlebten am Samstag eine Partie auf ganz bescheidenem Niveau und ohne Höhepunkte.

Der Mainzer Angreifer Ludovic Ajorque (2.v.r.) streichelt den Ball förmlich mit der Sohle und bekommt dabei von Marvin Mehlem, Tom Krauß und Jannik Müller (v.l.n.r.) Geleitschutz. © DPA / Uwe Anspach

Sowohl den Hessen (8 Punkte) als auch den Mainzern (7), die unter Interimstrainer Jan Siewert zumindest weiter ungeschlagen sind, hilft das Remis im Abstiegskampf nicht so recht weiter. Mehr als einen Zähler hatten beide Teams aber auch nicht verdient.

Bei Darmstadt fehlte Trainer Torsten Lieberknecht aus persönlichen Gründen. Sein Assistent Ovid Hajou, der kurzfristig auf Routinier Tobias Kempe (Fußverletzung) verzichten musste, sah an der Seitenlinie zunächst eine klar überlegene Mainzer Mannschaft.

Die Rheinhessen traten nach dem 2:0 gegen RB Leipzig in der Vorwoche von Beginn an selbstbewusst auf und schnürten die Lilien phasenweise in deren Hälfte ein.

Chancen konnten sich die Gäste aber kaum herausspielen.