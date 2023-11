Darmstadt muss sich zu Hause VfL Bochum geschlagen geben

Keven Schlotterbeck (26, l.) und Darmstadts Luca Pfeiffer (27) kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

Takuma Asano hat die Sieglosserie des VfL Bochum fast im Alleingang beendet.

Das Team von Trainer Thomas Letsch gewann am Freitag das Kellerduell der Bundesliga bei Aufsteiger Darmstadt 98 mit 2:1 (1:1). Der japanische Nationalspieler erzielte beide Tore (25. und 54. Minute) für den VfL.

Die Hessen konnten dagegen vor 17.810 Zuschauern keine Wiedergutmachung für die 0:8-Klatsche beim FC Bayern betreiben. Fabian Nürnberger (43.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, Lilien-Kapitän Fabian Holland sah nach einer Notbremse die Rote Karte (70.).

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht ging vermutlich zunächst mit guten Erinnerungen in die Partie. Im Oktober 1992 hatte er als Spieler im Trikot des 1. FC Kaiserslautern sein einziges Bundesliga-Tor gegen Bochum erzielt. Für Freitagabend hatte er angekündigt, dass die Fans "nicht unbedingt einen Leckerbissen" zu sehen bekämen.

Tim Skarke hätte die These seines Trainers in der Anfangsphase fast widerlegt, der 27-Jährige traf mit einem Schuss aus der Distanz nur den Pfosten. Von diesem prallte der Ball an den Kopf von VfL-Torwart Manuel Riemann und dann am Tor vorbei ins Aus (9.).

Die Großchance schien kurzzeitig auch befreiend zu wirken, die Lilien traten in dieser Phase engagiert und mutig auf.