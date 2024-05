Desolate Lilien sorgen bei 0:6-Klatsche gegen Hoffenheim für Riesen-Ärger von Fans und Trainer

Darmstadt - Vorerst ein letztes Mal 1.-Liga-Fußball am Böllenfalltor, hieß es an diesem Sonntagnachmittag für den SV Darmstadt 98 , weshalb sich die Lilien gegen die TSG Hoffenheim angemessen von ihren Heimfans verabschieden wollten. Doch daraus wurde mal so gar nichts.

Ihlas Bebou (l.) und Maximilian Beier brachten die TSG 1899 Hoffenheim mit ihren beiden Treffer gegen Darmstadt 98 früh mit 2:0 in Führung. © Uwe Anspach/dpa

Gleich zu Beginn überrannten die Gäste der TSG Hoffenheim den SVD förmlich und gingen durch einen Doppelschlag von Ihlas Bebou (2. Minute) und Maximilian Beier (6.) früh mit 2:0 in Führung.



Auch in der Folge fanden die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in die Partie und kassierten dementsprechend in der 22. Minute sogar das 0:3. Pavel Kaderabek setzte die Kugel aus spitzem Winkel sehenswert in selbigen des Darmstädter Kastens.

Aber damit noch lange nicht genug: Nur vier Zeigerumdrehungen später nickte Ozan Kabak einen Eckball von Andrej Kramaric entspannt zum 4:0 aus Sicht der Gäste ein (26.).

Kurz vor dem erlösenden Halbzeitpfiff erhöhte die entfesselnd aufspielende Matarazzo-Elf dann abermals. Dieses Mal legte Bebou für Beier auf, der seinen Doppelpack zum Pausenstand von 5:0 schnürte (44.). Es hallten enttäuschte Pfiffe der Lilien-Anhänger durchs Merck-Stadion am Böllenfalltor - eine desolate Vorstellung!