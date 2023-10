Erfolgreich gegen zwei Ex-Lilien: Darmstadt 98 gewinnt dank spektakulärem Skarke-Traumtor!

Augsburg - Erster Auswärts-Dreier für die Lilien! In einer hart umkämpften Partie schlug der SV Darmstadt 98 den FC Augsburg überaus verdient mit 2:1 (0:0). Der überragende Tim Skarke leitete mit einem Traumtor den Sieg spektakulär ein.

Kurz vor der Halbzeit waren es erneut die Lieberknecht-Schützlinge, die das Tor nur um Zentimeter verfehlten. Skarkes Flanke von der linken Seite verlängerte Felix Udokhai unfreiwillig zu Matthias Bader, der das Leder aus der Luft hauchzart am linken Pfosten vorbeisetzte (40.) - mittlerweile wäre ein Lilien-Treffer mehr als verdient gewesen. Doch bis zum Pausenpfiff blieb es beim für Augsburg schmeichelhaften 0:0-Unentschieden.

Die Lilien waren jetzt gut drin und hätten durch Tobias Kempe eigentlich in Führung gehen müssen. Das Darmstädter Urgestein wurde vom auffälligen Skarke geschickt und lief komplett frei auf Dahmen zu. Aus halbrechter Position knallte er die Pille jedoch knapp über den Kasten (33.).

Es ging sich gemächlich an beim Aufeinandertreffen der Aufstiegshelden Phillip Tietz und Patric Pfeiffer mit ihrem Ex-Klub aus Darmstadt. Beide Teams pressten zu Beginn hoch und zwangen den Gegner so oft zu langen Bällen - neutralisierten sich auf diese Weise allerdings vorerst.

Tim Skarke belohnte sich für seine überragende Leistung mit dem zwischenzeitlichen 1:0 Führungstreffer für die Lilien. © Daniel Löb/dpa

Blitzstart in den zweiten Durchgang: Ein Volley-Versuch von Luca Pfeiffer aus etwa 20 Metern landete zuerst wuchtig an der Latte. Den Abpraller hämmerte der überragende Skarke dann aus spitzem Winkel wiederum per Volley traumhaft unter die Latte - das längst überfällige 1:0 für den SVD (52.)!

Auf den Jubel folgte eine erste Schrecksekunde für die Darmstädter. Christoph Klarer vertändelte am eigenen Strafraum unnötig den Ball. Sven Michel spritzte dazwischen und bediente Emir Demirovic, der jedoch kläglich mit einem Lupfer über Marcel Schuhen hinweg, aber eben auch über das Gehäuse vergab (65.) - gerade noch einmal Glück gehabt!

Nur vier Zeigerumdrehungen später verschätzte sich Arne Maier im Sechzehner nach einer schlechten Ballannahme und senste den heran gestürmten Fabian Nürnberger um (69.). Den glasklaren Elfmeter verwandelte Tobias Kempe im Anschluss eiskalt unten links in die Ecke - 2:0 für den Aufsteiger (70.)!

Kurz vor Schluss verringerte Demirovic dann doch noch den Abstand, als er sich gegen Clemens Riedel im Strafraum durchsetzte und aus gut sechs Metern einnetzte. Doch zu spät! Bis zum Abpfiff sollte keine nennenswerte Aktion mehr folgen, weshalb Darmstadt 98 den ersten Auswärtserfolg der laufenden Saison feiern darf. Mit einer spielerisch sowie taktisch starken Leistung dominierte man den FC Augsburg nahezu über die gesamten 90 Minuten.