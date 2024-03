"Es macht keinen Sinn": Schenken die Lilien gegen Bayern schon vor Anpfiff ab?

So wirklich Vorfreude angesichts des Heimduelles mit dem Rekordmeister aus München kommt bei Tim Skarke (27, r.) und Co. noch nicht auf. © Tom Weller/dpa

"Aufgrund unserer Situation ist diese kindliche Freude, die man hat, wenn man gegen Bayern spielt, eher gedämpfter", sagte Trainer Torsten Lieberknecht (50) am Freitag.

Der seit 18 Spielen sieglose Tabellenletzte der Bundesliga ist in der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) krasser Außenseiter. "Wenn man so eine Serie hat, wie wir sie haben, dann nagt es an einem", räumte der 50-Jährige ein. Dennoch wolle die Mannschaft alles dafür tun, "dass man das endlich in eine andere Richtung bringt".

Lieberknecht verkniff sich angesichts der klaren Rollenverteilung markige Parolen. "Es macht keinen Sinn, große Kampfansagen zu machen. Meine Jungs sind ordentlich vorbereitet und wissen, dass sie über sich hinauswachsen müssen", sagte er und forderte: "Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren."

In der Hinrunde kamen die Hessen in München mit 0:8 unter die Räder. Einen ähnlichen Ausgang will man dieses Mal mit aller Kraft vermeiden. "Wir hoffen auf die Momente, um unsere Chance zu bekommen. Und müssen in diesen die nötige Effizienz zeigen", sagte Lieberknecht.

Kampflos werde sich sein Team nicht ergeben. "Wegen solcher Duelle wollten wir in die Liga", bekräftigte der Lilien-Coach.