Lilien-Hammer: Darmstadt 98 testet gegen diesen internationalen Top-Klub!

In der Bundesliga traf Torsten Lieberknecht (49, r.) 2013 bereits mit Eintracht Braunschweig auf den damaligen BVB-Coach Jürgen Klopp (56). Nun kommt es zu einem Wiedersehen. © DPA

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Vereins treffen die Südhessen am 7. August um 20 Uhr deutscher Zeit auf keinen geringeren Gegner als den FC Liverpool!



Ausgetragen wird die letzte Partie vor dem Saison-Start im Deepdale, dem Stadion des englischen Zweitligisten Preston North End.

"Wir freuen uns sehr, dass wir zum Abschluss unserer Vorbereitung gegen diesen europäischen Top-Klub mit so viel Historie antreten dürfen. Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen die Generalprobe vor dem Saison-Start dar, wir rechnen also mit einer Liverpooler Mannschaft, die voll im Saft steht und uns alles abverlangen wird", so Lilien-Übungsleiter Torsten Lieberknecht (49).

Für das einmalige Erlebnis erhält der SVD ein Gästekontingent von 1900 Karten, die wohl in kürzester Zeit vergriffen sein dürften.

"Wir blicken erwartungsvoll auf den Härtetest und auch für unsere Fans dürfte das Auswärtsspiel ein echtes Highlight werden", weiß Lieberknecht natürlich um die Attraktivität der Begegnung.