Mehlem-Schock für Lilien: 1. FC Köln ringt Darmstadt 98 bei Doppel-VAR-Einsatz nieder!

Darmstadt-98-Spielmacher Marvin Mehlem musste noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. © Uwe Anspach/dpa

Im Kellerduell schwächste Abwehr (Darmstadt, 33 Gegentore) gegen schwächsten Angriff (Köln, 8 Treffer) ging es direkt munter mit viel Tempo los.

Bis zum ersten gefährlichen Angriff dauerte es dann aber doch ein wenig länger, als sich Florian Kainz aus der Distanz ein Herz nahm und knapp links am Kasten vorbei verzog (16. Minute).

Kainz war es dann auch, der in der 18. Minute bei einem überharten Einsteigen gegen Mehlem die Gelbe Karte sah. Ein Foul mit Folgen, denn der für die Lilien so wichtige Mehlem musste sechs Zeigerumdrehungen später den Platz verletzt verlassen - der Knöchel hatte etwas abbekommen, genaue Diagnose noch offen!

Von dem Verletzungsschock erholten sich die Darmstädter nur langsam. Und der nächste Schreckmoment sollte folgen, als Fabian Holland einen Ball im eigenen Sechzehner unterschätzte und Tim Skarke im Zweikampf mit Luca Kilian in Bedrängnis brachte. Der Kölner Verteidiger fiel zu Boden, doch wie sich in der Zeitlupe herausstellte, handelte es sich dabei eher um eine Schwalbe, denn um einen Elfmeter (38.) - so sah es auch Schiedsrichter Patrick Ittrich, der zurecht nicht auf den Punkt zeigte.

Ittrich pfiff beim Stand von 0:0 in einer hart umkämpften Partie dann schließlich zur Pause. Spielerisch war das Treiben auf dem grünen Rasen am Böllenfalltor bis dahin äußerst dürftig.