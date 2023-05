Mit 2,37 Promille durch Nobel-Ort: Peinliche Suff-Fahrt von Bundesliga-Profi

Gegen 18.11 Uhr am Abend wurde er dann schließlich von Polizeibeamten angehalten. Der Staatsanwaltschaft zufolge sei der Lilien-Kicker zuvor Zeugen aufgefallen, die sich bei der Polizei meldeten, weil Mehlem seinen Wagen offensichtlich unkontrolliert in Schlangenlinien lenkte. Eine darauffolgende Alkoholkontrolle ergab einen Promillewert von satten 2,37!

Am 21. September 2020 fuhr Mehlem mit seinem Auto durch das noble Taunus-Städtchen Kronberg, das in der Nähe von Frankfurt liegt.

Wie Bild berichtet, musste sich der Mittelfeldmann des südhessischen Zweitligisten am Dienstag vor dem Amtsgericht in Königstein wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

Mittelfeldmann Mehlem holte sich nach seinem Alkoholexzess professionelle Hilfe. © Arne Dedert/dpa

Er habe sich zu dieser unüberlegten Tat hinreißen lassen, um cool zu sein und dazuzugehören, gab er weiter zu Protokoll. Der Druck als Profi-Fußballer habe damit wenig zu tun gehabt: "Es lag am sozialen Umfeld", offenbarte Mehlem.



Jedoch kommt hinzu, dass Mehlem bereits am 5. Juli 2019 seinen Lappen wegen einer Trunkenheitsfahrt verlor. Damals hatte der Vater einer einjährigen Tochter 0,8 Promille vorzuweisen und bekam deshalb ein einmonatiges Fahrverbot. In der Folge des aktuellen Vorfalls soll sich der gebürtige Karlsruher professionelle Hilfe eingeholt haben.

Sportliche Konsequenzen sollen sein Verkehrsverhalten hingegen nicht haben. "Marvin hat uns von dem privaten Vorfall damals sofort in Kenntnis gesetzt und sich reuig und einsichtig gezeigt. Wir haben das Thema darauf intern entsprechend behandelt und für uns abgeschlossen", erklärte Darmstadt-98-Manager Carsten Wehlmann (50).

Wenn die Lilien am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg um den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga kämpfen, ist Mehlem also dabei und wird vermutlich auch in der Startelf stehen.