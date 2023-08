Pokal-Sensation in Homburg: Darmstadt 98 blamiert sich gegen Regionalligisten!

Homburg - Blamage für den SVD! Der SV Darmstadt 98 verliert in der ersten Runde des DFB-Pokals sensationell gegen den Regionalligisten FC 08 Homburg mit 3:0 (1:0).

Einen Aufbaufehler der Südhessen nutzte Philipp Hoffmann, um die Kugel in den Sechzehner zu flanken, wo Markus Mendler goldrichtig am zweiten Pfosten stand und nur noch einschieben musste - das 1:0 für die Gastgeber aus dem Saarland!

Einer dieser offensiven Vorstöße führte in der 10. Minute dann sogar zur zu diesem Zeitpunkt mehr als verdienten Führung des krassen Außenseiters.

Bei mehreren schnellen Kontern in der Anfangsphase offenbarten die Darmstädter doch einige Lücken in der Defensive, sodass die Homburger immer wieder gefährlich vor Marcel Schuhens Kasten auftauchten.

Überraschung zu Beginn: Mit Fraser Hornby, Fabian Nürnberger sowie Christoph Klarer standen bei den Lilien gleich drei Neuzugängen in der Startelf für das erste Pflichtspiel der Saison.

Michael Heilig (r.) knallte das Leder in der 49. Minute nach einem Freistoß in die Maschen des SV Darmstadt 98 und sorgte mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.

Bis zum Halbzeitpfiff blieben die Lieberknecht-Schützlinge weiter ideenlos in der Offensive und hinten anfällig, weshalb es zur Pause nach der ganz großen Pokal-Überraschung roch.

Auch im zweiten Durchgang agierte der Bundesliga-Aufsteiger mit viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag. Ganz im Gegensatz zum heimischen Viertligisten, die in Person von Michael Heilig nach Freistoßflanke von Mendler in der 49. Minute sensationell auf 2:0 erhöhen konnten. Lilien-Keeper Schuhen verschätzte sich zuvor und unterlief den Ball.

In der Folge rannte der haushohe Favorit wütend an, doch die Durchschlagskraft in ihren Aktionen fehlte ein aufs andere Mal.

Zudem sollten die Treffer nur auf der anderen Seite fallen! Nach einem erneuten Konter der Saarländer steckte Dominic Schmidt stark auf den eingewechselten Phil Harres durch, der frei vor Schuhen eiskalt blieb und zum 3:0 einnetzte (81.).