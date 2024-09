Überraschender Neuzugang: Darmstadt 98 holt bekannten Bundesliga-Kicker!

Auch in der 2. Bundesliga sammelte er bei 88 Einsätzen unter anderem für den SV Sandhausen wertvolle Erfahrungen (zwölf Tore, zwölf Vorlagen).

Förster absolvierte insgesamt 83 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse, in denen er acht Tore erzielte und elf Vorlagen gab.

Der 29-jährige Fußballprofi, der zuletzt vereinslos war, stand zuvor für den VfL Bochum und den VfB Stuttgart in der Bundesliga auf dem Platz.

Auch Förster selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Als bis dato Außenstehender habe ich Darmstadt als Klub wahrgenommen, der in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung genommen hat, die sie in der zurückliegenden Saison sogar in die Bundesliga gebracht hat."

Und weiter: "Die Gespräche mit Paul Fernie und Florian Kohfeldt haben bei mir ein gutes Gefühl hinterlassen. Ich freue mich darauf, am morgigen Dienstag loslegen zu dürfen."