Wichtiger Stürmer-Transfer: Darmstadt 98 holt Luca Pfeiffer zurück!

Rückkehrer Luca Pfeiffer (26) soll zukünftig das Angriffsspiel des SV Darmstadt 98 beleben. © SV98

Der ehemalige SV98-Kicker Luca Pfeiffer (26), der zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, wird für die kommende Saison von den Schwaben ausgeliehen.



Nach dem erschreckenden Pokal-Auftritt samt peinlichem Ausscheiden gegen Regionalligist FC 08 Homburg wurde doch mehr als deutlich, dass im Angriff einiges an Kreativität und Durchschlagskraft fehlt.

Nun soll in diesem Bereich also der 26-jährige Mittelstürmer helfen, der seinerseits bei den Stuttgartern nur eine eher bescheidene Rolle spielen konnte. Bei den Lilien wusste er vor allem in der 2. Liga-Saison 21/22 mit 17 Toren und sechs Vorlagen bei 32 Einsätzen zu überzeugen.

Darmstadt Sportdirektor Carsten Wehlmann (51) hofft, dass der 1,96-Meter-Hühne an diese erfolgreiche Zeit anknüpfen kann: "Wir haben immer offen kommuniziert, dass wir für den Offensivbereich noch nach einem Spieler suchen. Wir freuen uns sehr, dass sich die Möglichkeit aufgetan hat, Luca wieder nach Darmstadt zu holen."