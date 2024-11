Aus für Matarazzo! 1899 Hoffenheim setzt Cheftrainer vor die Tür

Pellegrino Matarazzo (46) ist seinen Job als Hoffenheim-Coach los. © Harry Langer/dpa

Diese Entscheidung sei eine Reaktion auf die sportliche Situation, teilte der kriselnde Klub am frühen Montagnachmittag mit.

Zuvor hatten mehrere Medien über das bevorstehende Aus berichtet.

Die Entscheidung hatte sich abgezeichnet. Nach dem 0:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg hatte Hoffenheims neuer Sportchef Andreas Schicker (38) vorausgeblickt:

"Es ist so, dass wir uns zusammensetzen und alles analysieren. Das wäre so oder so unabhängig vom Ergebnis der Plan gewesen. Er [Matarazzo, Anm. d. Red.] hat gute Arbeit verrichtet. Aber trotzdem ist es so, dass wir nach zehn Spielen neun Punkte haben."

Der Bundesliga-Klub rangiert seit Saisonstart in der Abstiegszone und ist seit drei Ligaspielen sieglos. Speziell auswärts stehen erst drei magere Pünkt- und Törchen zu Buche.