Spieler völlig verdutzt! Bundesliga-Coach packt in der Kabine plötzlich einen Dildo aus

Zuzenhausen - Nationalkeeper Oliver Baumann (34) hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt. Die Szenen, die sich Anfang Dezember in den Katakomben des Trainingsgeländes der TSG Hoffenheim abgespielt haben sollen, dürften aber auch für ihn Neuland gewesen sein.

Der Österreicher wollte offenbar ganz tief in die psychologische Trickkiste greifen, doch die Spieler sollen geschockt gewesen sein. Verkleidet als Koch soll der Coach laut Informationen der Sport Bild die Kabine betreten haben, er wollte den Akteuren einen "Zaubertrank" anmischen.

Das Team trainiert in Zuzenhausen und dort soll Trainer Christian Ilzer (47) vor dem Baden-Duell gegen den SC Freiburg eine jetzt schon legendäre und völlig irre Motivationsrede geschwungen haben.

Die Spieler der TSG sollen völlig verdutzt gewesen sein. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Kurzfristig hatte die Maßnahme zwar Erfolg, Hoffenheim holte nach drei sieglosen Spielen ohne Tor ein 1:1 gegen die Breisgauer. Aber ob seine Mannschaft ihn nach dieser Aktion noch ernst nehmen kann?

Motivations-Experimente ähnlicher Art gab es schon viele, einige Trainer bereuten es im Nachhinein, so wie Colin Bell (63). Der Coach trainierte 1999/2000 Dynamo Dresden.

Neben der Tatsache, dass er vor dem Sachsenderby gegen Aue das Spielfeld verkleinern ließ, mussten die Kicker damals Motivationslieder im Bus singen.

Zudem sollten sie alle negativen Dinge, die sie belasten, auf Zettel schreiben, diese anzünden und dann in einen Mülleimer werfen. Der rauchte nach einer Weile mitten in der Kabine so heftig, dass die Spieler kaum noch atmen konnten.

Später gab Bell zu, dass er mit diesen Maßnahmen die Mannschaft verloren hatte. Ob das in Hoffenheim auch der Fall ist? Zumindest hat sie TSG aktuell sieben Zähler Vorsprung auf Abstiegsrelegationsplatz 16.

Auch, wenn sie sich sportlich retten, dürften die Spieler diese Saison niemals vergessen.