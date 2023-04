Schalke-Fan schwebte nach Schubser in Lebensgefahr: Haftbefehl gegen Hoffenheim-Ordner!

Der Ordner der TSG soll einen angereisten Schalke-Anhänger im Streit lebensgefährlich verletzt haben. © Uwe Anspach/dpa

Der 40-Jährige soll beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (2:0) am 9. April einen Anhänger der Gäste die Treppe hinuntergestoßen haben, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mitteilte.

Das Sturzopfer soll nach Polizeiangaben "schwerste Verletzungen im Kopfbereich" erlitten und zunächst in Lebensgefahr geschwebt haben. Zuvor seien beide Männer in einen Streit geraten.

Am Mittwoch wurde der Beschuldigte bereits der Amtsrichterin in Heidelberg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.