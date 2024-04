TSV 1860 schafft trotz Unterzahl Remis gegen Saarbrücken

Schiedsrichterin Fabienne Michel zeigt Leroy Kwadwo (l.) die Rote Karte. © IMAGO / Sven Simon

"Wir haben den Turnaround geschafft mit vier Punkten aus zwei Spielen, wir haben alles wieder in der eigenen Hand", so die Ausgangssituation laut Trainer Argirios Giannikis. An den Klassenerhalt wollte man dann rechnerisch "den Haken dransetzen".

Am Samstag mussten die Löwen dann aber früh zurückstecken: Kai Brünker nutze eine erste Gelegenheit der Gäste und verwandelte zum 1:0 (9. Minute) für Saarbrücken.

Kurz vor der Pause der nächste Rückschlag: Leroy Kwadwo zog die Notbremse gegen Simon Stehle. Schiedsrichterin Fabienne Michel hatte zuerst die Gelbe Karte in der Hand, entschied sich aber doch für Rot: Kwadwo war der letzte Mann (44.).

Die Münchner mussten fortan in Unterzahl weiterspielen.