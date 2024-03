Bärendienst für Löwen! Frey tritt zu, fliegt und kostet 1860 gegen Ulm das Spiel

Marlon Frey nahm seinem TSV 1860 München gegen den SSV Ulm mit einem unnötigen Platzverweis in Halbzeit zwei den Wind aus den Segeln. © imago/foto2press

Dem späten und richtig bitteren Knockout durch Lucas Röser in der Nachspielzeit war knapp eine halbe Stunde zuvor ein völlig unnötiger Platzverweis von Marlon Frey vorausgegangen, der die Truppe von Coach Argirios Giannikis wohl ein erfreulicheres Resultat und damit zugleich wichtige Zähler gegen die klar favorisierten Ulmer gekostet haben dürfte.

Zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Partie, an dem die Hausherren diese komplett im Griff hatten, war der Mittelfeldspieler in der 64. Minute nach einem Einsteigen nahe der Seitenauslinie mit glatt Rot vom Spielfeld geflogen - ein echter Bärendienst!

Die Gästeakteure, welche über weite Strecken des Spiels erschreckend schwach agiert hatten, konnten durch die Überzahl bei bestem Fußballwetter vor 15.000 Fans im Grünwalder Stadion am 28. Spieltag überhaupt erst wieder zurück in das Spiel finden.

Das hätte fairerweise allerdings bereits deutlich früher der Fall sein können. Denn Kaan Kurt, der erst wenige Minuten vor Anpfiff für den über Unwohlsein klagenden Kilian Ludewig in die Startelf gerückt war und schon in der 10. Minute Gelb gesehen hatte, hatte am eigenen Strafraum gegen Romario Rösch beherzt zugelangt und seinen Gegenspieler am Trikot gezogen.

Schiedsrichter Tom Bauer entschied zwar auf Foulspiel, verzichtete allerdings überraschend auf Gelb-Rot. Glück für die Löwen! Für Kurt war der Arbeitstag kurz danach dennoch beendet, Giannikis reagierte und brachte Fabian Greilinger.