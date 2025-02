1860-Trainer überrascht nach Pleite gegen Dresden: "Lieber mal voll eins in die Fresse"

Trainer Patrick Glöckner (48) will die Startelf der Münchner Löwen umstellen. © Jens Büttner/dpa

"Ich kriege lieber mal voll eins in die Fresse, als wenn du 1:0 oder 2:1 verlierst und denkst: Die Welt ist noch in Ordnung", sagte Trainer Patrick Glöckner (48) vor dem Heimspiel in der 3. Liga am Freitag (19 Uhr) gegen Aufstiegskandidat Arminia Bielefeld.



Die "Löwen" würden bis zum Saisonende im Abstiegskampf stecken. "So ein Dämpfer kann gut sein, muss aber nicht. Das werden wir morgen sehen", sagte Glöckner eine Woche nach dem 2:5 in Dresden weiter.

Gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben die Münchner, die in der Heimtabelle sogar Schlusslicht sind.

Nach der letzten Pleite kündigte Glöckner nun Änderungen in der Startelf an.