Aues Rechtsverteidiger Tim Danhof bleibt in der 3. Liga

"Diese Polyvalenz und die Option, noch flexibler aufstellen zu können, gibt zudem weiteres Entwicklungspotential für nachrückende Jugendspieler", so Werner weiter.

"Tim war in der abgelaufenen Saison einer der besten Rechtsverteidiger der 3. Liga ", sagt TSV-Sportchef Christian Werner und hebt hervor: "Er kann neben dieser Position sowohl im rechten Mittelfeld als auch auf der rechten offensiven Außenbahn eingesetzt werden."

Damit ist dem TSC ein kleiner Coup gelungen. Bei den Veilchen absolvierte Danhof in den vergangenen zwei Jahren 70 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore und bereitete insgesamt sechs weitere vor.

Eigentlich liebäugelte der 27-Jährige mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga, doch nun geht es zum TSV 1860 München , wie der Verein am heutigen Donnerstag mitteilte.

Auch der Abwehrspieler freut sich auf seinen neuen Verein: "In den letzten Jahren hatte ich des Öfteren die Möglichkeit, im Grünwalder Stadion zu spielen. Die Stimmung war immer eine Wucht! Nun ein Teil dieses großen Traditionsvereins zu sein, macht mich stolz und glücklich. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung."

Die Jugend verbrachte Danhof unter anderen bei der SpVgg Greuther Fürth. Es folgten Zwischenstopps in Schweinfurt und Bayreuth, bevor es ihn 2022 nach Aue zog. Mit dem Wechsel zu den Löwen ist der Rechtsverteidiger künftig wieder näher an seiner Heimat in Erlangen.

Gerüchten zufolge sollen auch Liga-Rivale Dynamo Dresden und Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg um Aues Defensiv-Leistungsträger gekämpft haben.

Danhof gehört neben Patrick Hobsch (29, SpVgg Unterhaching), Maximilian Wolfram (27, SC Verl), Thore Jacobsen (27, SV Elversberg), Tunay Deniz (30, Hallescher FC), David Philipp (24, Viktoria Köln), Fabian Schubert (29, FC St. Gallen) und Florian Bähr (21, VfL Osnabrück) zu den acht Neuzugängen der Löwen.

Offen ist offenbar nur noch die Stelle des Torwarts, nachdem David Richter (25) nach Osnabrück gewechselt war. Doch dazu hüllt sich der TSV vorerst noch in Schweigen.