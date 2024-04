Bei 1860 München schrillen alle Alarmglocken! "So reicht's einfach in der Liga nicht"

Julian Guttau (24) vom TSV 1860 München hadert derzeit. © IMAGO/Ulrich Wagner

"Ich glaube, wir müssen uns einfach um 180 Grad drehen. Wir müssen wieder das spielen, was wir gespielt haben, als wir die Serie hatten", sagte Mittelfeldspieler Julian Guttau (24). "Einfach genau das wieder auf den Platz kriegen - mit Kampf."

Guttau führte weiter aus, was noch wichtig wird: "Und dann das Fußballerische. Dann kommen auch wieder Siege. So reicht's einfach in der Liga nicht."

Das einzige Tor am Samstagnachmittag kassierte die Mannschaft von Coach Argirios Giannikis (43) in der 71. Minute durch den Freiburger Youngster Luca Marino (24). "Es ist ärgerlich, wenn du so einen Sonntagsschuss als Gegentor bekommst, wo alles schiefläuft", schilderte Kapitän Jesper Verlaat (27).

Der Defensivakteur war nach einem Muskelfaserriss ins Team zurückgekehrt. Doch just der Niederländer köpfte in der Schlussphase eine Flanke vor die Füße von Marino, welcher den Ball mit einem strammen Schuss im Tor unterbrachte.