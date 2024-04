TSV 1860 München: Remis im Bayern-Derby gegen Regensburg

Münchens Morris Schröter (r.) im Zweikampf mit Regensburgs Dominik Kother. © IMAGO / Zink

Im Jahnstadion mussten die Münchner auf Stürmertalent Joel Zwarts verzichten, weil eine kuriose Vertragsklausel die Löwen ansonsten zu einer Extra-Prämie von 50.000 Euro verdonnert hätte.

Am Ende galt es vor allem Punkte zu sichern, um den Klassenverbleib zu fixieren. "Gegen Topteams haben wir schon gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind", versprach der Coach vor der Partie und behielt Recht.

In der torlosen ersten Hälfte gelang es den Gästen den Jahn in Bann zu halten. Morris Schröter brachte die Löwen dann nach der Pause in Führung: Julian Guttau lieferte dem Mittelfeld-Spieler eine wunderbare Vorlage, die Schröter mit links zum 1:0 verwandelte (54. Minute).

Trotz des größtenteils überlegenen Auftretens der Münchner schafften die Hausherren kurz vor Schluss den Ausgleich: Der eingewechselte Elias Huth köpfte nach einer Ecke zum 1:1-Endstand ein (81.).