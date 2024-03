TSV 1860: Kapitän Verlaat bleibt bei den Löwen

Sportchef Dr. Christian Werner (42, l.) freut sich, dass Jesper Verlaat (27) bei den Löwen bleibt. © TSV 1860 München

Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, bleibt der 27-Jährige den Löwen über sein ursprüngliches Vertragsende im Sommer 2024 hinaus erhalten. Die genauen Vertragsinhalte blieben indes geheim.

Verlaat war im Sommer 2022 vom SV Waldhof nach München gekommen.

"Ich fühle mich in München extrem wohl", erklärte Verlaat seine Verlängerung. "Die Löwen-Fans, das Grünwalder Stadion, das Trainingsgelände, der ganze Verein, die Stadt und ihre Möglichkeiten, all das hat mein Herz gewonnen", so der gebürtige Holländer.

"Die Verlängerung mit Jesper Verlaat lag uns allen besonders am Herzen und ist daher ein großer Erfolg für den TSV 1860 München", sagt Dr. Christian Werner (42).

Verlaat sei nicht nur Löwen-Kapitän, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Teams und Vorbild des Vereins, berichtete der Sportchef. "Jesper ist immer mit Engagement, Leidenschaft und Freude dabei. Das macht ihn für uns so wertvoll."