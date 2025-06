Kurz vor 1860-Trainingsstart: Neuer Assistent für Coach Patrick Glöckner

Alles in Kürze

Brzenska war schon bei Viktoria Köln Assistent von Glöckner und soll nun bei Sechzig helfen. "Mir war immer wichtig, dass ich einen Co-Trainer in meinem Trainerstab habe, der ehemaliger Profi-Fußballer ist", sagte Glöckner zur Münchner Verpflichtung.

Brzenska hat als aktiver Spieler unter anderem 86 Spiele in der 1. Bundesliga für Borussia Dortmund verbucht sowie 96 Partien in der 2. Bundesliga für Energie Cottbus und den MSV Duisburg bestritten.

Der Coach führte weiter aus: "Markus kenne ich bereits aus meiner Trainerstation in Köln. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis und er kann mit seiner fußballerischen Erfahrung von knapp 200 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga der Mannschaft in allen Belangen weiterhelfen." Das 1860-Ziel bleibt unverändert der ersehnte Aufstieg.