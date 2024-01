Neue Power für Defensive und Offensive! TSV 1860 München lockt zwei Spieler an die Isar

Löwen-Trainer Argirios Giannikis (43. l.) und Sportchef Dr. Christian Werner (42, r.) mit der Neuverpflichtung Abdenego Nankishi (21). © TSV 1860

Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten die Vereine demnach Stillschweigen.

Außenstürmer Nankishi kam bereits in den deutschen U17, U19 und U20-Nationalmannschaften zum Einsatz. Für Werder stand er in sechs Zweitliga-Spielen auf dem Platz.

Im August 2022 wechselte er auf Leihbasis zu Heracles Almelo und stieg am Saisonende als Meister in die erste niederländische Liga auf.

Der Deutsch-Angolaner erhält bei den Löwen die Rückennummer 14.

"Abdenego hat eine extreme Durchsetzungsfähigkeit, einen tollen Charakter und ist durch seine Polyvalenz, seine Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor eine absolute Bereicherung für den TSV 1860 München", sagte Dr. Christian Werner (42), der neue Geschäftsführer Sport der Sechzger.

Nankishi will durch die Leihe einen Schritt nach vorn machen. "Der TSV 1860 München ist ein klangvoller Name im deutschen Fußball. Ich freue mich auf das neue Umfeld und die Erfahrung in München. Durch den Wechsel erwarte ich für mich persönlich mehr Spielzeit und damit einen weiteren Entwicklungsschritt in meiner Laufbahn", sagte der 21-Jährige.