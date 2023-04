Sauf-Einheit bei 1860 München: Haben Löwen-Profis vorm Training harten Schnaps getrunken?

Einerseits sei die Beweislage dünn, die Sauf-Einheit wurde Gorenzel zugetragen. Des Weiteren sollen wohl die Persönlichkeitsrechte der in der Öffentlichkeit stehenden Akteure gewahrt werden. Der Klub hat sich zu den Vorwürfen noch nicht offiziell gemeldet.

Um was geht es? Die namentlich nicht genannten Profis sollen gemeinschaftlich harten Alkohol zu sich genommen - vor dem Training! Das ist nicht nur für einen Sportler vor einer Einheit ein absolutes Tabu, sondern für einen jeden Arbeitnehmer.

Als hinge der Haussegen bei 1860 nicht ohnehin schon schief! Mitten im Endspurt einer verkorksten Drittliga -Saison platzte am Donnerstag ein Bericht der Bild , dass drei Sechzger über die Stränge geschlagen haben sollen.

Hinweise, wer es war, könnte es am Sonntag geben, wenn die Münchner in Saarbrücken (14 Uhr, MagentaSport) antreten. Vielleicht fehlt ja der ein oder andere prominente Name im Kader oder der Startelf.