TSV 1860 München: Marco Hiller schlägt nach Derby-Pleite Alarm!

Marco Hiller (27) stemmte sich als einziger Löwe gegen die Derby-Pleite. © Sven Hoppe/dpa

"Wir sind im Abstiegskampf, das haben spätestens jetzt alle mitbekommen", sagte der Löwen-Keeper bei "MagentaSport".

"Wir haben jetzt noch drei Spiele, da können wir uns nicht so präsentieren wie heute. Haching war eher am dritten Tor dran wie wir am ersten – das kann nicht sein."

Hiller war beim zahnlosen Auftritt der Sechzger beim Lokalrivalen der beste Löwe.

"Wir haben keine Gelbe Karte, nicht einmal dazwischengehauen. Das ist ein Derby und wir lassen uns so vorführen von denen – das ist schon sehr bitter", resümierte der 27-Jährige.