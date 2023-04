Stefan Lex macht Schluss: 1860-Kapitän beendet im Sommer seine Karriere

Stefan Lex (33) wird mit dem Auslaufen seines Vertrags beim TSV 1860 auch seine Spielerkarriere beenden. © Bildmontage: Matthias Balk/dpa, Sven Hoppe/dpa

Seit fünf Jahren steht Stefan Lex für die "Löwen" auf dem Rasen. Im Sommer läuft nun sein Vertrag aus - und das wird das Ende seiner Spieler-Karriere besiegeln.

"Ich habe es schon vor der Saison angekündigt. Der Verein braucht Klarheit und die habe ich jetzt geschaffen", erklärte der 33-Jährige in einer Mitteilung des Vereins.

Lex, der bereits als Kind 1860-Fan war, spielte seit 2018 in Giesing. "Zuvor habe ich hauptsächlich studiert und nur nebenbei Fußball gespielt". Mit einem Bachelor in Sportmarketing in der Tasche hatten seine Eltern nichts mehr dagegen, dass sich Lex am Profifußball versuchte.

Sein großer Traum wäre es noch gewesen, mit den Sechzgern in die 2. Bundesliga aufzusteigen. "Wir waren die letzten Jahre knapp dran, sind zweimal Vierter geworden. Da hat echt nicht viel gefehlt", so Lex im Gespräch mit Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Als Spieler verfehlte er das Ziel, doch möglicherweise erlebt Lex den Aufstieg in Zukunft in anderer Position. "Ich werde im Herbst in einer anderen Funktion wieder bei den Löwen aufschlagen", gab der 33-Jährige im Interview bekannt. Welche Rolle er im Verein übernehmen wird, ist noch unklar.



Zunächst freut sich Lex aber auf einen ausgedehnten Urlaub mit seiner Frau Claudia und den Kindern Noah (10 Monate) und Raphael (3).