Große Trauer um Trainer-Legende: Werner Lorant ist tot

Wasserburg - Die Fußball-Welt trauert um Werner Lorant! Die Trainer-Legende des TSV 1860 München verstarb am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Werner Lorant (†76) starb am Ostersonntag. © IMAGO / Lackovic

Wie seine Schwester Erika Feierabend gegenüber dem Löwen-Fanportal dieblaue24 bestätigte, starb Lorant am Sonntagmittag in einem Krankenhaus in Wasserburg. Seit rund eineinhalb Jahren war der 76-Jährige schwer erkrankt gewesen.

"Der Fußball war sein Ein und Alles. Als er den Fußball nicht mehr hatte, ging es ihm nicht mehr so gut", erzählte Feierabend: "Die Löwen hat er geliebt. Das war sein Herzensverein. Als er 2001 gehen musste, hat das ihm einen Knacks gegeben."

Denn Lorant, der von 1992 bis 2001 Löwen-Trainer war, prägte bei den Sechzgern eine der erfolgreichsten Ären des Vereins und führte den Klub in wenigen Jahren von der drittklassigen Bayernliga in die Champions-League-Qualifikation, nahm mehrfach am internationalen Geschäft teil.

Doch trotz der erfolgreichen Zeit bei den Münchnern wurde er im Herbst 2001 nach einer 1:5-Derbyniederlage gegen den FC Bayern München entlassen.