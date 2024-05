TSV 1860 in Versuchung? Das fordert Investor Ismaik für 100 Millionen Euro

Investor Hasan Ismaik (46) will den TSV 1860 personell umstrukturieren. © Andreas Gebert/dpa

Der 46-Jährige kündigte beim Fußball-Drittligisten ein weiteres Engagement an, wenn die Führungsspitze ausgetauscht werde.



"Ich verspreche euch, ich werde meinen finanziellen Beitrag leisten, wenn 1860 offen für personelle und strukturelle Veränderungen ist. Nur es muss sich etwas ändern", sagte der Mehrheitsgesellschafter der "Löwen" und fügte in einem Facebook-Video vor Berg-Panorama an: "Ich bin bereit für ein Investment in Höhe von 100 Millionen Euro, damit wir 1860 München wieder groß machen."

Dafür möchte Ismaik erstmals seit seinem Einstieg zur Mitgliederversammlung am 16. Juni nach München kommen.

"Ich werde 1860 nicht aufgeben, zumindest so lange nicht, bis der Verein wieder dort ist, wo er hingehört. In die erste Liga", sagte er.

Zudem übte er erneut scharfe Kritik an der Clubspitze um Präsident Robert Reisinger (60) sowie der aktiven Fanszene.