TSV 1860 München baut um: Zwei Stürmer stehen vor Abschied!

Dafür sorgen sollen unter anderem die Stürmer Patrick Hobsch (29), der vom Lokalrivalen SpVgg Unterhaching an die Grünwalder Straße gelotst werden konnte, Maximilian Wolfram (27) vom SC Verl und Fabian Schubert (29) vom FC St. Gallen.

Mit 46 Punkten nach 38 Spieltagen und nur einem Vorsprung von sechs Zählern auf die Abstiegsränge wurde die Spielzeit beendet. Veränderungen am Kader von Übungsleiter Argirios Giannikis (43) sind unausweichlich, soll es künftig nach oben gehen.

Nach "kicker"-Informationen sind entsprechende Kandidaten für einen Abschied aus München in diesem Sommer vor allem Joel Zwarts (25), der die Bosse über den Wunsch, den Verein in Richtung seiner niederländischen Heimat verlassen zu wollen, in Kenntnis gesetzt haben soll, und zudem der lediglich zu vereinzelten Einsätzen als Joker gekommene Serhat-Semih Güler (26).

Beide Stürmer haben noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025, es winkt den Löwen entsprechend jeweils eine Ablöse.